Порошенко на этой неделе внесет в ВР законопроекты о мобилизации и Нацгвардии - Пашинский

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский отмечает, что на этой неделе президент Украины Петр Порошенко будет вносить в ВР законопроекты, касающиеся мобилизации и Национальной гвардии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал во время выступления в парламенте.

«На этой неделе президент Украины будет вносить чрезвычайно важные законопроекты о мобилизации, о Нацгвардии. Я обращаюсь ко всему депутатскому корпусу, что мы безотлагательно должны их рассмотреть, принять и получить инструмент для защиты нашего государства», - сказал Пашинский.