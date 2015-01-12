Луценко: Местные советы и общины смогут влиять на кадровые назначения в Национальной полиции

Об этом в эфире Радио Вести заявил автор законопроекта, народный депутат Юрий Луценко, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Местные советы, согласно проекту, получат право подавать кандидатуру заместителя начальника полиции по общественной безопасности. Именно этот чиновник обеспечивает общественный прядок на территории города (района). Он непосредственно руководит патрулями, участковыми инспекторами, дорожной и детской полицией, других служб, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни», - отметил политик.

В то же время, по мнению автора законопроекта, совет и его руководитель не имеют права влиять на уголовный розыск, экономическую полицию и борьбу с наркотиками - на те службы, которые могут прийти и к мэру и депутатам.

Луценко отметил, что именно в таком виде будет предложено обществу муниципальную милицию.

«В чистом виде ее не существует ни в одной стране мира. Однако именно влияние советов через кадровые назначения на должности в общественной безопасности сделают эти подразделения полиции подконтрольными и подотчетными местным общинам. Это вопрос безопасности, защищенности граждан, патрулирование улиц, функциональности дорожной полиции», - убежден он.

Читайте такжеЛуценко обещает "Национальную полицию" уже через полгода

Согласно проекту закона, депутаты местного совета двумя третями голосов смогут отправить в отставку такого заместителя начальника местной милиции и половиной голосов - любого нерадивого инспектора из перечисленных служб.

«Министр внутренних дел и начальник Национальной полиции не может уследить за каждым работником. Но депутатский корпус местного совета может справиться с этой задачей», - убежден Луценко, подчеркивается в сообщении.