Экс-посол США в Украине рассказал, как остановить Кремль

Правильное решение – заставить Кремль платить большую цену: больше санкций, больше военной поддержки для Украины, отметил дипломат.

Украине нужно предоставить больше оружия. Кроме того, чтобы остановить дальнейшую агрессию Кремля, Запад должен ввести более сильные санкции против России.

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Такое мнение высказал исследователь американского аналитического центра Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Голос Америки. "Россия и Путин имеют агрессивную внешнюю политику. Они хотят подорвать мировой порядок, установленный после Холодной войны", - отметил Хербст.

По его словам, обеспечение сильного и стабильного мирового порядка, отвечает американским интересам и ценностям. "Если мы смиримся с этим мировым порядком, то позволим России проводить агрессивную политику против Украины и Грузии. Этот вариант для США неприемлем", - заявил Хербст.

Бывший посол США в Украине отметил, что Запад до сих пор свыкается с мыслью, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику. "Наша позиция сегодня значительно лучше, чем была четыре года назад. Но она до сих пор не достаточно хороша. Думаю, это улучшится", – добавил дипломат.

По его мнению, Грузии, Украине и Молдове надо оказывать больше поддержки. Также, по мнению Хербста, необходимы более сильные санкции против Кремля за его агрессию в Грузии и Украине. "Более сильные санкции ослабят Кремль. Пока Кремль проводит агрессивную внешнюю политику, в наших интересах, чтобы он был слабее. Также, Украине нужно предоставить больше оружия. Это сделает дальнейшую российскую агрессию тяжелее и болезненнее", - отмечает бывший посол США в Украине.

Джон Хербст настаивает на том, что всем нужно понимать, что события на Донбассе – война и агрессия Кремля против Украины. "Это не гражданская война. И то, что Россия делала с Грузией в 2008 было агрессией. Все больше людей это сегодня понимают. И это понимание будет только расти. Правильное решение – заставить Кремль платить большую цену: больше санкций, больше военной поддержки для Украины и Грузии", - подчеркнул Хербст.

Остановить Кремль чрезвычайно важно, отмечает аналитик и напоминает, что фронт сейчас находится на востоке Украины. В интересах Запада остановить агрессию кремля на Донбассе. Это является основой для предоставления пакета помощи в миллиард долларов в год на пять лет на военное оборудование, считает Хербст. Такой пакет, по мнению эксперта, должен предусматривать помощь в обеспечении текущих потребностей в противотанковых ракетах, защищенных средствах связи, современных дронах и противовоздушных радарах.

В том же духе, США должны проконсультироваться с Грузией относительно военных нужд. США вместе с союзниками по НАТО должны рассмотреть возможность увеличения присутствия в Черноморском регионе, отметил Хербст.