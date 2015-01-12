Пропускные пункты в зоне АТО будут работать до уменьшения уровня опасности
14:17, 12 января 2015Политика
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Пропускные пункты в зоне АТО для перемещения людей и автомобилей на и из контролируемой украинскими властями территории будут работать до уменьшения уровня опасности.
Пропускные пункты в зоне АТО будут работать, пока не уменьшится уровень опасности / УНИАН
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов. «До тех пор, пока будет опасность, эти пункты будут работать», - сказал Андрей Лысенко.
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В то же время, он призвал граждан с пониманием отнестись к неудобствам, которые будут возникать, поскольку безопасность людей является первоочередным заданием для украинских военных.
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