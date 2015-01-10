Иностранцам разрешили претендовать на должность главы антикоррупционного бюро

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комиссии, сообщает "Апостроф". Против выступил генеральный директор Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслер, аргументируя свою позицию тем, что согласно действующему закону, в конкурсе могут принимать участие только граждане Украины.

Читайте такжеКонкурсная комиссия должна определиться может ли иностранец стать кандидатом на должность директора НАБ - Порошенко

Кроме этого, конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора антикоррупционного бюро планирует согласовать с администрацией президента привлечение дополнительного персонала для своей работы, об этом сообщил председатель комиссии Рефат Чубаров.

"Думаю, что не позднее понедельника мы должны уже согласовать с администрацией президента персонал, который нам будет помогать, и мы должны установить единые правила приема документов, их сохранность и потом обработки", - сказал Рефат Чубаров.

Перед этим директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслер высказал необходимость того, что для помощи в работе конкурсной комиссии администрация президента отправила 2-3 должностных лица.