EUvsDisinfo: Кремль вновь сосредоточил пропагандистскую машину на своей цели №1 – Украине

Управляемые Кремлем телепередачи начали вновь активно распространять пропагандистские заявления, известны еще с 2014 года.

Кремлевская пропаганда против Украины активизировалась на прошлой неделе.

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит законопроект о запрете «русского мира»

Об этом сообщает проект EUvsDisinfo, который воплощает Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешнеполитической деятельности, передает Голос Америки. В частности говорится о том, что раньше кремлевские каналы в основном были сосредоточены на распространении дезинформации о западных странах: пытаясь "похоронить" факты об отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отвлекая внимание и распространяя неправдивые новости.

Однако, на прошлой неделе российская дезинформационная кампания вновь сфокусувалась на своей цели №1 - Украине. Управляемые Кремлем телепередачи активно распространяли пропагандистские заявления, известные еще с 2014 года, в частности, что:

Украина – нацистская страна и нацистская диктатура, которой руководят фашиствующие элиты, а "Слава Украине" является нацистским приветствием.

Украина – часть "Русского мира".

Она начала войну против собственного народа – гражданскую войну и Россия не имеет к этому отношения.

Это не страна, а лишь территория.

В Украине нет избранного парламента.

Лидер крымских татар – Мустафа Джемилев является террористом, который призывает убить крымчан.

Вся эта дезинформация была неоднократно опровергнута, однако, прокремлевские агентства продолжают ее повторять, снова показывая, что их целью является не информирование, а – распространение лжи, дезинформации и ненависти, отмечает EUvsDisinfo.

Проект приводит опровержение этой дезинформации под каждой из новостей и указывает на общею стратегию, которая стоит за этими подделками.

EUvsDisinfo приводит пример из книги Тимоти Снайдера под названием "Дорога к несвободе: Россия, Европа, Америка", где указано, что положение о том, что Украина не является страной распространял фашистский философ Иван Ильин в первой половине 20 века. В современной России в 2014 году, слово "фашист" использовалось как синоним к "украинцам, которые противостоят российскому вторжению".

"Шизофашизм был одним из многочисленных противоречий, которые появились весной 2014 года. Согласно российской пропаганде, украинское государство – репрессивное, но его не существует, русских заставляют говорить на украинском, но такого языка не существует", - пишет Снайдер.

Заявления о том, что "страна XY – больше не государство" не являются новыми в арсенале Кремля. В ноте правительства СССР к польскому послу, министр иностранных дел Молотов оправдывал советское вторжение в Польшу, заявляя, что "Польское государство перестало существовать".