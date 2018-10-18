EUvsDisinfo: Кремль вновь сосредоточил пропагандистскую машину на своей цели №1 – Украине
Кремлевская пропаганда против Украины активизировалась на прошлой неделе.
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Об этом сообщает проект EUvsDisinfo, который воплощает Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешнеполитической деятельности, передает Голос Америки. В частности говорится о том, что раньше кремлевские каналы в основном были сосредоточены на распространении дезинформации о западных странах: пытаясь "похоронить" факты об отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отвлекая внимание и распространяя неправдивые новости.
Однако, на прошлой неделе российская дезинформационная кампания вновь сфокусувалась на своей цели №1 - Украине. Управляемые Кремлем телепередачи активно распространяли пропагандистские заявления, известные еще с 2014 года, в частности, что:
Украина – нацистская страна и нацистская диктатура, которой руководят фашиствующие элиты, а "Слава Украине" является нацистским приветствием.
Украина – часть "Русского мира".
Она начала войну против собственного народа – гражданскую войну и Россия не имеет к этому отношения.
Это не страна, а лишь территория.
В Украине нет избранного парламента.
Лидер крымских татар – Мустафа Джемилев является террористом, который призывает убить крымчан.
Вся эта дезинформация была неоднократно опровергнута, однако, прокремлевские агентства продолжают ее повторять, снова показывая, что их целью является не информирование, а – распространение лжи, дезинформации и ненависти, отмечает EUvsDisinfo.
Проект приводит опровержение этой дезинформации под каждой из новостей и указывает на общею стратегию, которая стоит за этими подделками.
EUvsDisinfo приводит пример из книги Тимоти Снайдера под названием "Дорога к несвободе: Россия, Европа, Америка", где указано, что положение о том, что Украина не является страной распространял фашистский философ Иван Ильин в первой половине 20 века. В современной России в 2014 году, слово "фашист" использовалось как синоним к "украинцам, которые противостоят российскому вторжению".
"Шизофашизм был одним из многочисленных противоречий, которые появились весной 2014 года. Согласно российской пропаганде, украинское государство – репрессивное, но его не существует, русских заставляют говорить на украинском, но такого языка не существует", - пишет Снайдер.
Заявления о том, что "страна XY – больше не государство" не являются новыми в арсенале Кремля. В ноте правительства СССР к польскому послу, министр иностранных дел Молотов оправдывал советское вторжение в Польшу, заявляя, что "Польское государство перестало существовать".
Kremlin's disinformation re focused on #Ukraine. Why does @TimothyDSnyder talk about “schizofascism”? And where does today's disinformation campaign parrot USSR propaganda? Read & share the fresh #DisinfoReviewhttps://t.co/VkJM2GXx3F— EU Mythbusters (@EUvsDisinfo) 18 октября 2018 г.