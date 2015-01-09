Савченко посадили в одиночну камеру

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

«Ее поместили в одиночную камеру в связи с голодовкой», - отметил он.

13 декабря 2014 года Надежда Савченко начала голодовку.

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В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов. Сама она все обвинения отвергает, ее защита настаивает, что Савченко похитили и принудительно вывезли с территории Украины.

Надежду Савченко в сентябре уже содержали в камере-одиночке.

Савченко избрана в Верховную Раду Украины по списку партии «Батькивщина». Кроме того, 25 декабря 2014 года Верховная Рада Украины делегировала украинскую летчицу Надежду Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.