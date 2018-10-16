Активисты перекрыли въезды в Раду с требованием принять новый Избирательный кодекс (видео)

Соответствующий законопроект, в частности, предусматривает выборы по открытым партийным спискам и отмену мажоритарных округов.

Около 200 активистов перекрыли входы и въезды в Верховную Раду с требованием окончательно утвердить новый Избирательный кодекс.

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Как сообщается в сюжете ТСН, с сегодняшнего дня общественные организации начали под стенами парламента бессрочную акцию давления.

Отмечается, что новый Избирательный кодекс депутаты приняли в первом чтении еще в прошлом году. С того времени его дальнейшее рассмотрение всячески тормозится, даже на уровне рассмотрения поправок комитетом. Законопроект, в частности, предусматривает выборы по открытым партийным спискам и отмену мажоритарных округов.

Как сообщил корреспондент ТСН из парламента, на согласительном совете законопроект не упоминался. Документ «пропал» в недрах профильного комитета, и даже его авторы говорят о нем как о сыром и неготоом к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, представленный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.