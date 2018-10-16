В Венгрии заявили об обеспокоенности законопроектом о государственном языке в Украине

Глава МИД Венгрии считает, что окончательное принятие этого закона сделает невозможным использование венгерского языка в украинской прессе и культуре.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выражает обеспокоенность по поводу принятого украинским парламентом в первом чтении проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, об этом венгерский министр сказал 15 октября в Люксембурге.

Он выразил надежду, что Украина примет решения, которые позволят урегулировать текущую ситуацию, связанную с законом об образовании.

"Венгрия ожидает от Украины демонстрации, не только на словах, но также и на деле, что она не хочет обострить сложившуюся ситуацию, а вместо этого хочет найти решение для нее", - заявил венгерский министр.

Сийярто считает, что Украина так и не сдержала слово о пересмотре закона об образовании, кроме того, по его словам, некоторые другие факторы являются поводом для беспокойства.

"Венгрия не может говорить о немедленном принятии закона о языке украинским парламентом как о шаге на пути урегулирования. Если закон о языке в своем нынешнем виде будет одобрен, это сделает использование венгерского языка в средствах массовой информации и культуре невозможным", - подчеркнул Сийярто.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д авторства народных депутатов). Народные депутаты сначала не могли принять никакого решения, поскольку фракция «БПП» настаивала на принятии в первом чтении двух законопроектов - №№ 5670-д и 5556 (авторства народного депутата из фракции «БПП» Ярослава Лысюка), тогда как фракция «Народный фронт» и ряд других фракций требовали принятия только законопроекта № 5670-д.

В результате во время голосований в сессионном зале набиралось примерно одинаковое количество голосов депутатов – немногим более 200 по обоим предложениям, но ни одно из них не имело поддержки в 226 голосов.

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После длительных споров и обвинений на трибуну парламента вышел народный депутат Игорь Грынив (фракция «БПП») и заявил, что некоторые политические силы пытаются «толкнуть Украину в пропасть». Он отметил, что его фракция не позволит этого сделать и готова голосовать за законопроект № 5670-д в первом чтении, но при условии, что ко второму чтению в нем будут учтены ряд норм, предусмотренных законопроектом № 5556.

Как заявил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, законопроектом № 5556 фактически легализуются региональные языки, поскольку он предусматривает, что на территориях контактного проживания меньшинств может быть два языка.

Всего в парламенте было зарегистрировано 4 законопроекта о языке.

Справка УНИАН. По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, в Украине «образовался вакуум» в вопросе языка после признания неконституционным закона «Об основах государственной языковой политики» (так называемого «закона Колесниченко-Кивалова»), который вступил в силу 10 августа 2012 года. Законом предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному Закону.

По словам председателя КС Станислава Шевчука, после признания неконституционным закона «Об основах государственной языковой политики» языковые отношения в Украине регулируются статьей 10 Основного Закона.