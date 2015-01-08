США закроют 14 военных баз в Европе
19:18, 08 января 2015Политика
5762 0
Министр обороны США Чак Хейгел подтвердил планы американских властей закрыть 14 военных баз в Европе, что позволит Пентагону ежегодно экономить до 500 млн долларов.
REUTERS
Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.
На сегодня в Европе находятся более 60 тысяч американских военных. Большая часть из них служат в Германии, Италии и Британии.
Читайте такжеПентагон начал изучать новую военную доктрину РоссииЗакрытие баз в Европе является частью более масштабного плана по пересмотру военных расходов Пентагона.
Предполагается, что Соединенные Штаты будут уменьшать свое присутствие в Европе, чтобы сконцентрировать больше внимания на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter