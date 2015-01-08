США закроют 14 военных баз в Европе

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

На сегодня в Европе находятся более 60 тысяч американских военных. Большая часть из них служат в Германии, Италии и Британии.

Читайте такжеПентагон начал изучать новую военную доктрину РоссииЗакрытие баз в Европе является частью более масштабного плана по пересмотру военных расходов Пентагона.

Предполагается, что Соединенные Штаты будут уменьшать свое присутствие в Европе, чтобы сконцентрировать больше внимания на Азиатско-Тихоокеанском регионе.