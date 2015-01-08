Венгерская оппозиция требует от правительства начать переговоры с Украиной о легализации двойного гражданства

15:45, 08 января 2015
Политика
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Крупнейшая оппозиционная партия Венгрии - социалистическая MSZP требует от правительства страны немедленно начать переговоры с соседними странами, где заграничных венгров якобы притесняют за наличие двойного гражданства.

Венгерские социалисты требуют легализовать двойное гражданство для венгров

Социалисты утверждают, что двойное гражданство для зарубежных венгров имеет символическое значение, как "символ принадлежности" к нации. Якобы именно по этим причинам в мае 2010 году в Венгрии была введена упрощенная процедра приобретения гражданства для венгров из других стран, сообщает Мукачево.нет.

Председатель партии Аттила Мештерхази напоминает, что из-за отсутствия соответствующих международных соглашений, зарубежных венгров начали притеснять - так в Словакии был принят закон, который запрещал иметь двойное гражданство.

Читайте такжеОдному из лидеров венгерской партии "Йоббик" запретили въезд в Украину"А теперь украинский министр иностранных дел пригрозил закарпатским венграм положить конец практике двойного гражданства", - говорится в обращении MSZP.

Венгерских социалистов беспокоит тот факт, что зарубежные венгры вынуждены жить в страхе и хранить в строжайшей секретности факт своей принадлежности к другому государству.

В оппозиционной партии считают, что следует пересмотреть международные отношения с соседними странами, с которыми Венгрия последние четыре с половиной лет имеет нерешенные проблемы, замаскированные под «прекрасные отношения».

Председатель MSZP Аттила Мештерхази призывает правительство Венгрии немедленно начать переговоры с соседними странами, чтобы избежать преследования венгров за рубежом за наличие венгерского паспорта.

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