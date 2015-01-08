Венгерская оппозиция требует от правительства начать переговоры с Украиной о легализации двойного гражданства

Социалисты утверждают, что двойное гражданство для зарубежных венгров имеет символическое значение, как "символ принадлежности" к нации. Якобы именно по этим причинам в мае 2010 году в Венгрии была введена упрощенная процедра приобретения гражданства для венгров из других стран, сообщает Мукачево.нет.

Председатель партии Аттила Мештерхази напоминает, что из-за отсутствия соответствующих международных соглашений, зарубежных венгров начали притеснять - так в Словакии был принят закон, который запрещал иметь двойное гражданство.

Читайте такжеОдному из лидеров венгерской партии "Йоббик" запретили въезд в Украину"А теперь украинский министр иностранных дел пригрозил закарпатским венграм положить конец практике двойного гражданства", - говорится в обращении MSZP.

Венгерских социалистов беспокоит тот факт, что зарубежные венгры вынуждены жить в страхе и хранить в строжайшей секретности факт своей принадлежности к другому государству.

В оппозиционной партии считают, что следует пересмотреть международные отношения с соседними странами, с которыми Венгрия последние четыре с половиной лет имеет нерешенные проблемы, замаскированные под «прекрасные отношения».

Председатель MSZP Аттила Мештерхази призывает правительство Венгрии немедленно начать переговоры с соседними странами, чтобы избежать преследования венгров за рубежом за наличие венгерского паспорта.