Порошенко: гарантирую, "государственной церкви" не будет

Президент подчеркнул, что вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни.

Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине не будет государственной церкви и гарантирует защиту прав всех верующих и духовенства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на торжественном мероприятии ко Дню защитника Украины на Софийской площади в Киеве.

Порошенко отметил, что патриарх РПЦ Кирилл на каждой службе молится за русскую власть, которая осуществила агрессию против Украины.

«Патриарх РПЦ молится за русское войско, которое убивает украинских воинов и гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, еще есть храмы, где поминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы», - добавил президент.

«Я думаю, что это точно не для украинского народа. Да разве храмы, где молятся за патриарха, который со своей стороны молится за русское войско, могут называться украинскими? Я гарантирую, что не будет никакого давления. Я гарантирую, что будет сохранено право своего пути к Богу каждого украинца. Я прошу задуматься над этим и паству, и верных этой конфессии», - заявил глава государства.

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Президент подчеркнул, что вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни.

«Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалась на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?», -заметил он.

«У нас не было, нет и, подчеркиваю, не будет государственной церкви. И в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать», - подчеркнул глава государства.

Порошенко при этом заверил, что так же гарантирует, что государство Украина защитит права тех священников и верян Украинской православной церкви Московского патриархата, которые добровольно решат «выйти из-под Москвы», чтобы вместе с другими православными строить единую Украинскую православную поместную церковь.