Киев подарил Москве 100 миллиардов долларов?

Народный депутат Украины, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Украина должна возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно правопреемственности долгов и активов СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат заявил на пресс-конференции в Харькове.

Причиной необходимости возвращения к теме активов и пассивов СССР Ю.КОСТЕНКО считает невыполнение Россией положений действующих международных договоров относительно правопреемственности бывшего СССР - в частности, Договора от 4 декабря в 1991 г. о принципах раздела наследства СССР, согласно которому Украина претендовала на 16,37% долгов и активов бывшего Союза.

По данным народного депутата, «это приблизительно 100 миллиардов долларов США, которые Украина фактически подарила России».

В связи с этим народные депутаты от УНП Ю.КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦЬ и Ярослав ДЖОДЖИК зарегистрировали в Верховной Раде два постановления, которыми предусматривается проведение парламентских слушаний по вопросам правопреемственности долгов и активов Союза ССР и принятие Верховной Радой постановления «О признании обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации».

Ю.КОСТЕНКО считает, что это постановление может быть реальным механизмом возвращения украинским гражданам их сбережений в полном объеме. Документом предусмотрено, в частности, «признать задолженностью Российской Федерации обязательство бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украине в размере 84,3 млрд. руб., которые были по состоянию на 1 января 1991 года аккумулированы в Сберегательном банке СССР и является собственностью граждан Украины», а также «Кабинету министров Украины на протяжении трех месяцев рассмотреть вопрос относительно погашения задолженности Сбербанка СССР перед гражданами Украины за счет взыскания государственного долга Российской Федерации».

При этом Ю.КОСТЕНКО представил журналистам соответствующие документальные данные и заключения специалистов.

Так, согласно Договору о разделе имущества СССР за рубежом от 1992 г., доля украинской стороны была принята за 16,37%.

Согласно договору о т.н. «нулевом варианте», республики СССР отказывались от своей доли в активах в обмен на обязательство РФ погашать все долги по пассивам СССР.

Постановлением от 1997 г. ВР Украины отложила ратификацию соглашения, ссылаясь на двустороннее соглашение, подписанное с Россией в 1992 г. в Дагомысе, согласно с которому РФ обязывалась передать Украине отдельные здания и сооружения за рубежом для развития внешнеполитической инфраструктуры.

По предоставленным Россией данным, по состоянию на конец в 1991 г. пассивы СССР оценивались в 93,7 млрд. дол., а активы – в 110,1 млрд. дол.

Украинская сторона не признала указанную сумму активов СССР полной и исчерпывающей, поскольку российская сторона так и не предоставила полного списка объектов собственности бывшего СССР за рубежом.

По оценкам украинской стороны, которые базируются на неофициальный информации из источников в России, стоимость одного лишь имущества бывшего СССР за рубежом составляет (по разным источникам) от 300 до более 400 млрд. дол., около трети активов – стоимость недвижимости.

Из более 4 тыс. объектов недвижимости, построенных СССР за рубежом в 120 странах, Украина претендовала всего на 36 сооружений в 12 странах.

Бывший посол Украины в Великобритании Игорь МИТЮКОВ предупреждает, что Украине стоит готовиться к судебным процессам, которые не являются безнадежными, и приводит пример, когда около 5-6 лет назад в Лондоне выявили 17 зданий бывшего СССР, которые уже были переоформлены на Россию. После обращения в местный суд тот запретил продавать или сдавать в аренду эту недвижимость, и подобные решения судов в интересах украинской стороны были в Дании и Японии.

Для того, чтобы окончательно переоформить на себя имущество бывшего СССР, Россия согласилась погасить перед частью стран – бывших кредиторов часть царских долгов, при этом выторговала для себя чрезвычайно льготные условия выплат: так, согласно договоренности с Францией, той стране было выплачено в целом 400 млн. дол. восьмью траншами по 50 млн., эта сумма составляет около 2% всех долгов царской России перед Францией. Подобная ситуация происходит с долгами перед Великобританией и Бельгией.

При разделе имущества СССР, воинские части, которые находились на территории Украины, переходили в собственность Украины. В то же время Черноморский флот, который полностью базировался на территории Украины, был почти полностью переведен в ведание России, так же, как и все другие флоты, хотя Украина должна была бы рассчитывать не менее чем на 16% его состава.

В конце декабря 1991 года, после провозглашения Независимости и утверждения ее на референдуме, с ведома и при содействии действующей тогда в Украине власти, средства украинских вкладчиков Сбербанка СССР в сумме более 80 млрд. советских рублей были централизовано свезены в Киев, и накануне Нового, 1992 года были отправлены спецэшелоном в Москву (это событие в Москве считают наиболее успешной операцией КГБ).