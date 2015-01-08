На Донбассе погиб гражданин Таджикистана, который воевал на стороне боевиков

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на старшего помощника прокурора Хатлонской области Таджикистана Анвара Назарзода.

По его словам, погибший Муродали Барфиев - родом из города Курган-Тюбе.

Помощник прокурора отмечает, что Барфиев присоединился к боевикам в прошлом году.

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