В Казахстане боевика "ЛНР" приговорили к пяти годам лишения свободы

Суд в столице Астане признал 30-летнего гражданина Казахстана Евгения Вдовенко виновным в сознательном и незаконном участии в военном конфликте за рубежом, сообщает Радио Свобода.

Как заявили прокуроры, подсудимый, задержанный в октябре, участвовал в боях в Украине с оружием в руках, патрулировал на блокпостах сепаратистов и в захваченном ими городе Луганске.

Читайте такжеВ Казахстане начался суд над членом "ЛНР"Сам он признал вину лишь частично, заявив, что имел целью не убивать людей или свергать власть в Украине, а только «помочь местным людям».

Ранее Евгений Вдовенко уже отсидел три года за ограбление и незаконное владение оружием.