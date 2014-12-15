В Казахстане боевика "ЛНР" приговорили к пяти годам лишения свободы

19:43, 15 декабря 2014
Мир
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Суд в Казахстане вынес сегодня приговор в пять лет лишения свободы гражданину этой страны, который воевал на стороне незаконных группировок пророссийских сепаратистов на украинском Донбассе.

В Казахстане вынесли приговор члену ЛНР

Суд в столице Астане признал 30-летнего гражданина Казахстана Евгения Вдовенко виновным в сознательном и незаконном участии в военном конфликте за рубежом, сообщает Радио Свобода.

Как заявили прокуроры, подсудимый, задержанный в октябре, участвовал в боях в Украине с оружием в руках, патрулировал на блокпостах сепаратистов и в захваченном ими городе Луганске.

Читайте такжеВ Казахстане начался суд над членом "ЛНР"Сам он признал вину лишь частично, заявив, что имел целью не убивать людей или свергать власть в Украине, а только «помочь местным людям».

Ранее Евгений Вдовенко уже отсидел три года за ограбление и незаконное владение оружием.

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