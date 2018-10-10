НАПК нашло в декларациях Новинского недостоверные данные о стоимости акций и недвижимости

Соответствующие выводы агентство направило в Национальное антикоррупционное бюро.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило, что сведения в электронных декларациях народного депутата фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского отличаются от достоверных на сумму свыше 8,6 млн гривень.

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Как сообщает пресс-служба НАПК, признаки связанного с коррупцией уголовного правонарушения, а именно декларирования недостоверной информации, выявлены по результатам полных проверок деклараций депутата.

«Установлено, что Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и двух частей помещений, находящихся в его пользовании», - говорится в сообщении.

Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, НАПК составило выводы относительно декларирования недостоверной информации в отношении депутата Мариупольского городского совета Савелия Вашуры и инспектора ГУ Национальной полиции в Киевской области Сергея Земенко.

Напомним, в июле народного депутата от «Оппозиционного блока», а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского занесли в базу «Миротворца».