Atlantic Council: Вакарчук неготов быть новым лидером для Украины

Пока рок-звезда морочит голову избирателям уже более чем полгода и делает пустые заявления, другие политики могут лишить его каких-либо политических шансов.

В течение последних месяцев политические обозреватели и простые украинцы спорили, будет ли их любимая рок-звезда Святослав Вакарчук баллотироваться в президенты в 2019 году. Его имя очень известно по всей стране.

Более того, он один из немногих настроенных на реформы кандидатов, которые могли бы объединить раздробленную украинскую оппозицию. Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council и старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Мелинда Харинг.

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Она напоминает, что украинский певец проходил обучение по 10-месячной программе Russian Emerging Leaders в Стэнфорде, посещая лекции и проживая в Калифорнии на протяжении почти всего прошлого академического года. Недавно Вакарчук появился на саммите YES в Киеве. Харинг признается, что его выступление ее «не впечатлило».

«Во время интервью, которое проводил ведущий программы HardTalk Стивен Сакур, комментарии Вакарчука были нечеткие и неготовые для прайм-тайм. Я еще и заметила, что он не был надлежащее одет», - говорится в статье.

Во время перерыва на кофе на саммите в Киеве Вакарчук был «очаровательным, но не больше». Он пообещал Харинг дать интервью, хотя в Стэнфорде он не хотел говорить под запись несмотря на то, что она обещала не задавать нежелательные вопросы.

«В данный момент его кандидатура становится фарсом. Он разводит пустые разговоры уже больше шести месяцев. Хотя он хорошо играет словами, отдавая предпочтение термину «государственный деятель» вместо «политик», стоит заметить, что государственные деятели убедительны», - пишет Харинг.

2 октября в Пало-Альто украинский рок-певец сказал новым друзьям в Стэнфорде и толпе из 120 человек, большинство из которых были представителями украинской диаспоры, что он хочет, чтобы его новые друзья и такие, как они руководили Украиной. Ведь ему осточертели старые подходы. Но большинство его коротких тезисов, записанных на iPhone, были грандиозными и пустыми. Их можно было надергать из книги «Лидерство для чайников». К примеру, тезис о необходимости быть "толстошкурым". Большинство обозревателей сомневаются, что эту мудрость исповедует сам Вакарчук. В конце концов, рок-звезды не славятся выносливостью. А во время конференции YES его заставили повысить голос даже базовые вопросы.

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Вакарчуку пошло бы на пользу, если бы он говорил о конкретных политических проблемах и начал это делать даже в США. Он так делает во время печатных интервью, но публично певец отдает предпочтение размытым понятиям.

Некоторые инсайдеры думают, что Вакарчук мог бы стать «шариком испытания для президентства», то есть впитать весь кислород предвыборного периода, не оставив простора для маневров другим нацеленным на реформы кандидатам с менее громкими именами. Но это, по мнению Харинг, оказалось не так.

«Вакарчук несерьезный и, как по мне, не представляет никакого испытания для нынешней элиты», - говорится в статье.

Автор также замечает, что некоторые политические силы, которые заявляют о желании проводить реформы в Украине, такие как «Самопомич» и «Демальянс», говорят об объединении сил. Поэтому Вакарчуку лучше вступить в игру сейчас, иначе он потеряет свой шанс.