Турчинов сегодня работает в зоне проведения Антитеррористической операции
Главной задачей поездки является проверка реализации антитеррористических мероприятий по блокированию возможности прорыва диверсионных и террористических групп вглубь Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня работает в зоне проведения Антитеррористической операции.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
«Главной задачей поездки является проверка реализации антитеррористических мероприятий по блокированию возможности прорыва диверсионных и террористических групп вглубь Украины», - говорится в сообщении.
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Кроме того, секретарь СНБО проверит готовность Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии к отпору агрессивных проявлений российских террористических группировок.
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Особое внимание планируется уделить вопросу введения жесткого режима контроля передвижения граждан и грузов в зоне АТО.