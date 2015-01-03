За сутки боевики 8 раз обстреляли украинских военных

Ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла неспокойно. Боевики 8 раз прибегали к провокациям и обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

«Вчера вечером боевики из стрелкового оружия обстреляли украинских военных в окрестностях Сокольников, Нікішино и в Песках. Также, по Ридкодубу и Песках, террористы вели огонь из минометов», - отмечают в пресс-центре АТО.

Из гранатометов обстреляли новый терминал донецкого аэропорта и окрестности Чермалика, под артиллерийский огонь попал населенный пункт Ольховатка.

«Несмотря на многочисленные провокации боевиков, украинские военнослужащие контролируют ситуацию на линии разграничения, проводят плановые мероприятия восстановления боеспособности, обеспечивают мир и спокойствие на освобожденных от террористов территориях, а также всячески помогают мирным жителям», - добавляют в пресс-центре АТО.