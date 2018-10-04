Попытка захватить новые территории в Украине обернется большими потерями для РФ - Волкер

Спецпредставитель США убежден, что России придется платить дополнительную цену за попытку усиления агрессии в Украине.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Уолкер заявляет, что возможная попытка Российской Федерации захватить новые территории в Украине обернется большими потерями для Российской Федерации.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.

"Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России", - подчеркнул Уолкер.

Он отметил, что способности украинских военных в защите Украины сегодня намного сильнее, чем в 2014 году, когда началась российская агрессия.

"Украинские военные, благодаря собственным усилиям, сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз", - сказал Уолкер.

Также он напомнил, что западные союзники помогают Украине оказанием поддержки в области безопасности и обороны.

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"Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России", - подчеркнул Уолкер.

В этой связи дипломат выразил убеждение, что Украина может сдерживать агрессивные действия РФ, а потери, которые Россия понесет из-за возможного усиления агрессии, не стоят того, чтобы осуществлять ее.

"Это не означает, что они собираются уйти (из Украины - УНИАН), и это не значит, что Украина способна вернуть территорию с военной точки зрения, это не так. Никто не собирается нанести поражение России. Но, я думаю, что и для России будет слишком дорого попытаться продвинуться вперед", - сказал Уолкер.