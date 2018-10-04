В Раде предлагают запретить "русский мир" в Украине

Проповедники «русского мира» уже мечтают о политическом реванше, отмечают в УКРОПе.

Утром 4 октября народные депутаты от УКРОПа вышли к трибуне Верховной Рады с требованием запретить пропаганду «русского мира» в Украине.

Парламентарии Александр Шевченко, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Виктор Шевченко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч и другие патриотически настроенные народные избранники призвали принять законопроект УКРОПа № 9139 «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета «русского мира» в Украине).

«Имперская политика «русского мира» обломает свои гнилые зубы об Украину и украинцев. Мы, депутаты Верховной Рады, должны поставить заслон на пути российского шовинизма и вырезать раковую опухоль «русского мира», – заявил соавтор законопроекта, участник президентских праймериз УКРОПа Александр Шевченко.

Нардеп отметил, что идеологией «русского мира» кремлевское руководство сейчас обосновывает свое подлое вторжение в Украину. По мнению УКРОПовца, за красивой оберткой скрыта пропаганда российского великодержавного шовинизма, империализма, нацизма, раздора и ненависти.

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«Это был первый элемент подготовки к большой войне против нас, против граждан Украины всех национальностей – украинцев, русских, крымских татар, болгар, евреев, румын и всех остальных. Тех, кто жил в мире и согласии на нашей украинской земле», – отметил нардеп.

Он отметил, что после временной дезорганизации в 2014 году ныне проповедники «русского мира» снова поднимают голову. Например, украинцы сейчас являются свидетелями политического ренессанса кума Путина Виктора Медведчука. Его заработки на монопольном рынке сжиженного газа в Украине используются и для диверсионной идеологической работы на территории нашего государства.

«Проповедники «русского мира» уже мечтают о политическом реванше. Убежден, что российский фашизм в Украине не пройдет», – подчеркнул УКРОПовец.

Александр Шевченко напомнил, что регистрация законопроекта № 9139 в Верховной Раде вызвала на российских пропагандистских телеканалах настоящую истерику.

«Идеология «русского мира» в Украине должна быть запрещена. Она приносит лишь страдания всем украинцам», – убежден Александр Шевченко.

В ответ на выступление УКРОПовца председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал в течение дня предложить народным депутатам включить законопроект № 9139 в повестку дня.