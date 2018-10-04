Продление срока действия закона об особом статусе Донбасса Порошенко навязала Россия – заявление УКРОПа

"Украинское объединение патриотов – УКРОП" заявляет, что агрессор навязал эти соглашения Украине, а Петр Порошенко их принял – из-за нехватки профессионализма, патриотизма и страха потерять активы в России.

Закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого в очередной раз хочет продолжить президент Украины, является олицетворением Минских договоренностей. "Украинское объединение патриотов – УКРОП" заявляет, что агрессор навязал эти соглашения Украине, а Петр Порошенко их принял – из-за нехватки профессионализма, патриотизма и страха потерять активы в России. Они подают ситуацию на востоке Украины не как вооруженную агрессию РФ, а как внутренний конфликт.

Среди незаконных и антиконституционных требований Минских договоренностей – прежде всего изменение Конституции Украины по согласованию с оккупационной «властью» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также принятие закона о выборах, введение отличных от остальной территории Украины правил назначения должностных лиц органов местного самоуправления и администраций, прокуратуры, суда, правоохранительных органов, введение особого экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, считают в "УКРОПе". Кроме того, договоренности включают пункт об амнистии и недискриминации всех преступников, которые участвуют в вооруженной агрессии против Украины.

"Все эти положения, которые являются надругательством над памятью павших за независимость Украины, по требованию президента Порошенко были включены в законодательство в виде закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятого в сентябре 2014 года. Срок его действия истекает 10 октября", - говорится в заявлении.

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» считает этот закон пораженческим и унизительным для украинского народа. Представители УКРОПа в парламенте не будут голосовать за пролонгацию этого "никчемного антиконституционного акта" и призывают к солидарности все государственнические и патриотические силы в Верховной Раде.

Вместо имитации попыток урегулировать конфликт на востоке украинская власть должна предложить четкую стратегию победы.

"Она уверяет, что пролонгация этого закона необходима для продолжения антироссийских санкций со стороны ряда иностранных государств. И украинские чиновники, видимо, забыли о том, что санкции в отношении России ввели из-за нарушения ей основополагающих норм и принципов международного права, оккупацию украинского Крыма, развязывание войны на Донбассе и ряд других проявлений произвола. А следовательно, основания для применения санкций против Кремля никуда не делись. Поэтому мы требуем от президента Украины и украинской дипломатии прекратить обман и шантаж собственного народа и Верховной Рады, вместо этого сосредоточиться на поддержке международной коалиции и мер по сдерживанию путинского режима", - говорят авторы заявления.

"УКРОП" заявляет, что украинская власть также обязана перестать запугивать народ войной, разорвать дипломатические отношения с агрессором, прекратить «торговлю на крови», максимально ограничить все виды взаимоотношений с Россией и представить украинскому народу реалистичный план возврата оккупированных территорий включительно с Крымом.