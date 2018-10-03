Экс-советник Путина: для президента РФ автокефалия украинской церкви – "это удар ниже пояса"

Экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов отметил, что независимость украинской православной церкви – это «чудовищно» больно для хозяина Кремля.

Для президента России Владимира Путина предоставление Томоса об автокефалии украинской церкви является «ударом ниже пояса».

Об этом в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Читайте также"Это вопрос нацбезопасности": у Порошенко ответили на иск за обращение к Константинополю насчет Томоса

По его словам, Путин очень сильно находится под влиянием православных старцев. И это влияние усиливается, не ослабевает.

«Конечно, [томос] – это удар ниже пояса, прямо скажем. И поскольку это вопрос конфессиональный, он формально не может реагировать… то есть он, естественно, может и, я уверен, отреагирует… но пока пущены в ход слабые силы или, скажем, авангард в лице патриарха Кирилла Гундяева. Поэтому, собственно говоря, Русская православная церковь Московского патриархата выпускает такие истерические заявления по поводу еще даже не Томоса, а назначения представителей патриарха Варфоломея в Украине…», – сказал Илларионов.

Он также добавил, что независимость украинской православной церкви – это «чудовищно» больно для Путина.