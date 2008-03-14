Гриценко считает, что цену на газ нужно уравновесить арендой для ЧФ

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что вопросы газа и Черноморского флота в переговорах с Россией нужно решать "либо по-братски, либо по справедливости".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в Житомире.

«Когда Россия в одностороннем порядке ставит вопрос о повышении цены на газ, то мы имеем полное право поставить вопрос о повышении платы за аренду наших земель флотом России», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что, по приблизительным оценкам, Россия должна платить около 2 млрд. дол. США за аренду объектов в Крыму, тогда как платит она значительно меньше. По словам председателя Комитета ВР, такая ситуация «не в пользу Украины". "Однако украинские чиновники боятся официально ставить этот вопрос перед Россией", – отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его же мнению, вопрос аренды украинских земель Черноморским флотом России "относится к приоритетам Украины".

В то же время депутат убежден, что если "Черноморский флот – по-братски, за копейки", то и за газ Украина должна платить цену, которая была до 2005 года – 50 долларов за тысячу кубометров. "А если по-рыночному, то давайте сделаем и упомянутую аренду по-рыночному", – сказал А.ГРИЦЕНКО.