Боевики сегодня с обеда шесть раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики в течение четырех часов 6 раз из минометов, артиллерии и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным пресс-центра, сегодня по состоянию на 18.00 ситуация в зоне проведения АТО оставалась напряженной. «Начиная с 14 часов, боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз подвергли провокационным обстрелам позиции украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и артиллерию», - говорится в сообщении.

«Артиллерийский огонь террористы вели в районах населенных пунктов Орлово-Ивановка и Малоорловка, из минометов - вблизи Опытного. Из стрелкового оружия боевики обстреляли новый терминал аэропорта Донецк», - отмечают в штабе АТО.

Также сообщается, что утром в районе н.п. Енакиево был зафиксирован пролет БПЛА.

«Наши военные продолжают удерживать свои позиции на линии разграничения, охраняя мир и покой на Донбассе, и всесторонне способствуют нормализации ситуации в регионе», - отмечает штаб АТО.

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В Старобельске на Луганщине состоялось координационное совещание с привлечением военнослужащих. Одним из главных вопросов была организация правопорядка в праздничные дни. Также представители военно-гражданского сотрудничества изучают вопрос о восстановлении электроснабжения на линии населенных пунктов Славяносербск-Крымское, говорится в сообщении.