Генассамблея ООН примет резолюцию, в которой Россия будет названа "государством-оккупантом" - Порошенко

Министерство иностранных дел Украины до конца года подготовит проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН относительно оккупации Крыма. В проект резолюции будет включен вопрос украинских политзаключенных.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций примет резолюцию, в которой Россия будет названа "государством-оккупантом".

Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем выступлении на X Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

"Результатом моего участия в Генеральной ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверение в укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины к концу года подготовит проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН относительно оккупации Крыма. В проект резолюции будет включен вопрос украинских политзаключенных.

27 сентября во время выступления на общих прениях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции относительно оккупированного Россией Крыма с целью поддержки украинских политзаключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.