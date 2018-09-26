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Порошенко в свой день рождения обменялся с женой нежностями (видео)

16:20, 26 сентября 2018
Политика
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В праздничном посте Марина Порошенко расхваливает характер и мудрость президента, а также желает ему и дальше "вселять веру, дарить надежду и приумножать любовь".

В конце поста жена добавила: "Многая лета, господин Президент!"

Скриншот: Facebook/Фонд Порошенко

На поздравление жены Петр Порошенко ответил так же публично - на своей странице. Он поблагодарил жену, а заодно и всех украинцев, которые поздравили его в этот день. Кроме того, Петр Порошенко похвастался, что сейчас он ведет "напряженную дипломатическую работу".

Скриншот :Facebook/Петр Порошенко
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Теги: #Порошенко#президент#день рождения