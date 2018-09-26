Порошенко в свой день рождения обменялся с женой нежностями (видео)

Президенту Украины Петру Порошенко в среду, 26 сентября, исполнилось 53 года. Свой день рождения глава государства отмечает в США.

26 сентября Марина Порошенко публично поздравила мужа с днем рождения на странице "Фонд Порошенко" в Facebook.

В праздничном посте Марина Порошенко расхваливает характер и мудрость президента, а также желает ему и дальше "вселять веру, дарить надежду и приумножать любовь".

В конце поста жена добавила: "Многая лета, господин Президент!"

На поздравление жены Петр Порошенко ответил так же публично - на своей странице. Он поблагодарил жену, а заодно и всех украинцев, которые поздравили его в этот день. Кроме того, Петр Порошенко похвастался, что сейчас он ведет "напряженную дипломатическую работу".