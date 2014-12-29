Украина откажется от услуг предприятий, которые работают на террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

“Мы должны четко обеспечить, что предприятия, работающие на террористов, Украина не будет с ними сотрудничать, и не даст им возможность работать”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявляют о "национализации" украинских предприятийГлава государства отметил, что те предприятия, которые перерегистрировались на территории Украины, платят налоги и не имеют никаких проблем с ведением бизнеса, сегодня работают и не имеют никаких проблем.

В то же время он добавил, что Украина таки будет покупать уголь у предприятий на оккупированных территориях.

"Мы действительно будем покупать у государственных предприятий на подконтрольных боевикам территориях уголь, но с гарантией того, что деньги будут направляться только на оплату заработной платы жителям захваченных регионов", - сказал Порошенко.