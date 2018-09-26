Святой Престол уважает решение Украины по созданию единой поместной церкви - МИД

В МИД Украины отметили, что поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога.

Святой Престол уважает решение Украины о создании единой поместной православной церкви.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, встреча министра иностранных дел Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером состоялась во вторник в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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"Состоялся обмен мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви", - говорится в сообщении.

Украинской стороной отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа.

"Этот процесс уже начался и возвращение к "status quo" невозможно", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки выразили поддержку Украине в вопросе получения автокефалии православной церкви.