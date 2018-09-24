Сенцову присвоили звание почетного гражданина Парижа - посол (видео)

Посол Украины во Франции поблагодарил городские власти Парижа за проявленную солидарность с украинским режиссером.

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присвоили звание почетного гражданина Парижа.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в микроблоге Twitter.

"Совет города проголосовал за присвоение Олегу Сенцову звания почетного гражданина Парижа! Спасибо мэру Анн Идальго, а также всем, кто поддержал это решение, за проявление солидарности с украинским режиссером! Продолжаем мобилизацию на освобождение всех украинских политических заключенных Кремля!", - подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние стремительно ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.