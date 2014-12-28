ВР приняла изменения в Таможенный кодекс относительно стабилизации платежного баланса
22:05, 28 декабря 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла изменения в Таможенный кодекс относительно стабилизации платежного баланса (№ 1563)
ВР приняла изменения в Таможенный кодекс относительно стабилизации платежного баланса / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 263 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.
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