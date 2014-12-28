ВР приняла изменения в Таможенный кодекс относительно стабилизации платежного баланса

Верховная Рада Украины приняла изменения в Таможенный кодекс относительно стабилизации платежного баланса (№ 1563)

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 263 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале. Читайте такжеРада приняла закон о введении дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп

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