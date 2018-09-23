Госсекретарь США: Россия не доказала свою «полезность» в Украине и Сирии

Он подчеркнул, что, несмотря на совпадение интересов США и России в ряде вопросов, ценности этих двух стран остаются совершенно различными.

Россия не смогла доказать свою «полезность» в вопросах Украины и Сирии, несмотря на попытки президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC, пишет Крым.Реалии. Он подчеркнул, что, несмотря на совпадение интересов США и России в ряде вопросов, ценности этих двух стран остаются совершенно различными.

Заявление главы американской дипломатии прозвучало через несколько дней после того, как Госдепартамент добавил в санкционный список 33 российских физических и юридических лица, а также ввел санкции против Китая за покупку самолетов Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Президент США Дональд Трамп 20 сентября подписал указ, который предоставляет министерству финансов страны дополнительные полномочия в вопросе санкций в отношении России, введенных в связи саннексией Крыма и агрессивными действиями против Украины, а также в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки из-за санкций».