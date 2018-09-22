Страны-члены ОБСЕ осудили Россию за оккупацию Крыма

Также правительства нескольких стран призвали обратить внимание на состояние Сенцова.

На ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве страны-члены ОБСЕ критически высказались в сторону Российской Федерации за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и освобождения политических заключенных.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает РБК. Глава Меджлиса отметил, что приехал на последние два дня варшавской конференции и был там как член парламента Украины.

"Больше всего я обратил внимание на то, на сколько все наши партнеры, страны-члены ОБСЕ осуждают Россию и поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление территориальной целостности", - сказал он.

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Также Чубаров добавил, что в выступлениях и в требованиях правительства Соединенных Штатов, Канады, Германии, Балтийских стран вновь и вновь звучали фамилии крымских политзаключенных, в частности, обращалось внимание на особенно тяжелое состояние Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинских журналистов, а также немедленно выпустить из тюрьмы режиссера Олега Сенцова.