Ярема призвал Раду рассмотреть ряд правительственных законопроектов
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема призывает Верховную Раду рассмотреть ряд правительственных законопроектов, которые касаются, в частности, стабилизации банковской системы, введения в обращение биометрических паспортов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
“Ситуация в экономике нуждается в быстром реагировании”, - подчеркнул Ярема. По его словам, “чрезвычайно важно поддержать проекты законов, которые призваны стабилизировать национальную банковскую систему”.
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Также, отметил Ярема, необходимо принять изменения в бюджет на 2014 год, которые касаются финансовой поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Он также заявил и о необходимости завершения процесса введения в обращение биометрических паспортов. В частности, речь идет о внесении изменений в закон о Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины.
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Кроме того, Ярема отметил необходимость принятия законов, которые касаются экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины - в Крыму.