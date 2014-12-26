В Раде создали межфракционное объединение по возвращению Крыма

Об этом во время эфира на украинском телеканале заявил народный депутат, член фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Юлий Мамчур. Об этом сообщает пресс-служба блока БПП.

«Прежде всего, сегодня в Крыму необходимо восстановить украинские теле- и радиоканалы», - сказал народный депутат.

«Сейчас ориентировочно 700-800 тысяч украинцев проживают в Крыму. Не все они пророссийски настроены. Для того, чтобы они могли получать информацию об Украине, нужно, чтобы радио и телевидения туда доходило. Пока этого нет. Для этого нужно бороться за мозги местных украинцев», - подчеркнул Мамчур.

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Народный депутат также обратил внимание, что нельзя забывать и о крымско-татарском населении.

«В Крыму проживает около 700 тысяч татар, которые являются коренным населением полуострова Крым. А это огромное количество населения. Надо, чтобы они чувствовали, что континентальная Украина делает хотя бы какие-то шаги для возвращения Крыма. Чтобы люди чувствовали заботу и государства, и президента за них», - подчеркнул народный депутат.

Он также отметил, что лучше вернуть Крым в Украине - мирным путем. «Но мы не исключаем варианты силового возвращения Крыма, потому что это наша территория», - подчеркнул Мамчур.