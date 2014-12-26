В Раде создали межфракционное объединение по возвращению Крыма
Сегодня в Верховной Раде Украины было создано межфракционное объединение народных депутатов, которое будет работать над вопросом возвращения Крыма.
Об этом во время эфира на украинском телеканале заявил народный депутат, член фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Юлий Мамчур. Об этом сообщает пресс-служба блока БПП.
«Прежде всего, сегодня в Крыму необходимо восстановить украинские теле- и радиоканалы», - сказал народный депутат.
«Сейчас ориентировочно 700-800 тысяч украинцев проживают в Крыму. Не все они пророссийски настроены. Для того, чтобы они могли получать информацию об Украине, нужно, чтобы радио и телевидения туда доходило. Пока этого нет. Для этого нужно бороться за мозги местных украинцев», - подчеркнул Мамчур.
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Народный депутат также обратил внимание, что нельзя забывать и о крымско-татарском населении.
«В Крыму проживает около 700 тысяч татар, которые являются коренным населением полуострова Крым. А это огромное количество населения. Надо, чтобы они чувствовали, что континентальная Украина делает хотя бы какие-то шаги для возвращения Крыма. Чтобы люди чувствовали заботу и государства, и президента за них», - подчеркнул народный депутат.
Он также отметил, что лучше вернуть Крым в Украине - мирным путем. «Но мы не исключаем варианты силового возвращения Крыма, потому что это наша территория», - подчеркнул Мамчур.