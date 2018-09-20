Экс-посол США в России: войной Путин помешал стране добиться нужных ей настроений в Украине

По словам дипломата, такой просчет сломал его политическую стратегию относительно Украины.

Президент РФ Владимир Путин использовал свою военную мощь, чтобы остаться участником украинской политической повестки дня. Однако это ему в полной мере не удалось.

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Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал американский дипломат, бывший посол США в России (2012–2014 годы) Майкл Макфол.

По его словам, теперь Путин пытается добиться того же политическими методами, которые он ранее использовал в других странах, включая Западную Европу и США. Дипломат допускает, что такая тактика может сработать, если Путин каким-то образом расширит пророссийский электорат в Украине. "Мой вывод из всего этого парадоксален: военными действиями Путин помешал России добиться нужных ей настроений в Украине, и это сломало его политическую стратегию в вашей стране", - отметил экс-посол.

Макфол выразил уверенность, что среди ключевых интересов США - надавить на Путина, удержать его от новых агрессивных шагов, не позволять сотрудникам российского ГРУ влиять на американских политиков, не ссориться с традиционными союзниками, поддерживать суверенитет Украины. В связи с этим он отметил, что саммит Путина и Трампа в Хельсинки нужно оценивать в том смысле, были ли реализованы интересы США. "Мой ответ - нет, не были. Так что чем меньше двусторонних саммитов с Россией - тем лучше. Да, это парадокс, но это так", - отметил дипломат.

Кроме этого Макфол упомянул сенатора Джона Маккейна, который активно был вовлечен в украинский вопрос. "Маккейна сложно будет заменить. Он был прекрасным экспертом во внешнеполитических вопросах, но, увы, уровень экспертизы по теме внешней политики в американском Конгрессе за последние 20 лет существенно снизился", - сказал дипломат, добавив, что "это большая проблема".

Полную версию интервью Майкла Макфола читайте в новом номере журнала "Новое время" за 20 сентября 2018 года.