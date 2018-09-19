В СБУ прокомментировали сообщения о выдаче на Закарпатье венгерских паспортов украинцам

Ранее в интернете появилось видео, на котором украинцам якобы раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию относительно якобы выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Закарпатье.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, СБУ все время публично говорит об угрожающих тенденциях о выдаче украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

«Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично. Но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем - это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства», - сказала пресс-секретарь СБУ.

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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором якобы украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".