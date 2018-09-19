В Минске сегодня соберется контактная группа по Донбассу

По итогам предыдущего раунда переговоров в Минске координатор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетил украинских заложников в ОРДЛО.

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске в среду, 19 сентября.

Об этом по итогам предыдущей встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

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По итогам предыдущего раунда переговоров в Минске координатор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетил украинских заложников в ОРДЛО.

Украинская сторона отстаивает позицию, что международные организации и их представители должны, «обязаны занять более активную позицию в отношении освобождения заложников и допуска к незаконно удерживаемым МККК», сообщила после предварительного заседания представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что Украина в 2018 году не продвинулась ни на шаг в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Она подчеркнула, что главной причиной неудачных переговоров является деструктивная позиция РФ и террористических «ДНР» и «ЛНР».