The Independent: Китайским студентам отменили Рождество в попытке "противостоять экспансии западной культуры"

Плакаты по всему кампусу университета в Сиань призывают студентов «стремиться быть достойными сыновьями и дочерьми Китая и противостоять китчевым западным праздникам».

Об этом пишет Джейми Фуллертон в своей статье «Китайским студентам отменили Рождество в попытке «противостоять экспансии западной культуры», опубликованной на сайте газеты The Independent.

Китайский университет запретил своим студентам участие в каких-либо рождественских мероприятиях, несмотря на растущий масштаб праздника в стране, и призвал их «противостоять распространению западной культуры».

Государственные средства массовой информации сообщили, что современный колледж Северо-Западного университета в городе Сиань, заставил студентов смотреть прокоммунистические пропагандистские фильмы и предупредил, что любой, кто станет отмечать христианский праздник, будет наказан.

Плакаты по всему университетскому городку призывают их «стараться быть достойными сыновьями и дочерьми Китая и противостоять китчевым западным праздникам».

Официальный микроблог одного из партийных комитетов университета опубликовал сообщения, призывающие студентов «не прислуживать иностранцам».

Комитет также заявил: «В последние годы все больше и больше китайцев начали придавать большое значение западным праздникам».

«По их мнению, Запад более развит, чем Китай, и они думают, что их праздники более элегантные, чем у нас, и даже, что западные празднования очень современные, а китайские традиционные – старомодные».

«Мы ничего не можем с этим поделать, и не можем этого избежать», признался один студент, рассказывая о трехчасовой сессии видео-пропаганды, которая включала фильм о Конфуции. Участники сказали, что преподаватели стояли на выходах, чтобы студенты не ушли.

Коммунистическая партия была права по поводу роста популярности Рождества в Китае - 2014 год отмечен самым большим празднованием в стране. Молодой, обеспеченный средний класс Китая очень энергично начал перенимать западные традиции, например получение подарков или праздничное украшение торговых центров и рождественские песни.

Между тем, в дорогих отелях в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, церемония зажжения рождественских огней расценивается как наиболее важное событие года для влиятельных лиц, которое отмечают шикарными вечеринками с жареной индейкой, пирогами и вином.

Хотя празднование Рождества, возможно, противоречит атеистическим ценностям центрального правительства компартии, которая подняла шумиху в этом году, праздничный акцент в Китае сосредоточен на коммерческом, а не религиозном интересе.

Тем не менее, в Китае регулярное притеснение христианства становится все более ощутимым. В восточном городе Вэньчжоу христианское собрание лишь наблюдало, как самодельный крест для замены изъятого властями в октябре, был разрушен в течение часа.