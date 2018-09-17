Украинское консульство посетит Тумгоева в РФ, а в случае пыток Киев подаст иск в ЕСПЧ – ГПУ

Заместитель прокурора Евгений Енин, который санкционировал эту экстрадицию, добавил, что, если права Тумгоева в заключении будут нарушать, Киев среагирует.

Представители украинского дипломатического представительства в России будут следить за тем, как ведут себя с Тимуром Тумгоевым в российской тюрьме, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Такое заявление он сделал, комментируя бурную реакцию на экстрадицию Тумгоєва к России, пишет Радио Свобода.

Как уверяет генпрокурор, Украина должна была выдать Тумгоева согласно своих обязательств перед Интерполом, а о его участии в антитеррористической операции на Востоке ГПУ и Государственной миграционной службе не было известно.

«Тем не менее, учитывая заявления о предполагаемом жестоком обращении с ним на территории России, уже сегодня наше консульство получило указание посетить его в соответствующем учреждении, где он содержится, и будет это делать регулярно, потому что мы имеем на это законные основания в соответствии с международными обязательствами», – заявил Луценко.

Заместитель прокурора Евгений Енин, который санкционировал эту экстрадицию, добавил к этому, что, если права Тумгоева в заключении будут нарушать, Киев среагирует.

«В случае выявления нами бесчеловечного обращения к Тумгоеву или, не дай Бог применения к нему любых пыток это обязательно станет основанием для составления в Европейский суд по правам человека иска в отношении России. Как вы сами очень хорошо понимаете, даже появление такого иска сделает невозможным любую экстрадицию в Россию любой цивилизованной страны мира», – отметил он.

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Тем не менее Генеральная прокуратура не признает, что в экстрадиции Тумгоева были какие-то нарушения. Как уверяет Юрий Луценко, если бы в течение экстрадиционного процесса правоохранительные органы получили подтверждение об участии Тумгоева в боевых действиях на Востоке, его бы не выдали России.

«Я считаю особенно важным подчеркнуть, по поводу о всех друзей Украины иностранного происхождения, которые сейчас имеют контракты с Вооруженными силами Украины: я имею в виду белорусов, итальянцев, русских, азербайджанцев, граждан других стран - их контракт является безусловным основанием для отказа в любых экстрадиционных процедурах в отношении других стран», – заявил Луценко.

При этом, добавляет он, невыдача разыскиваемых Интерполом может ударить по интересам Украины.

«Задержание господина Тумгоева происходило по решению Интерпола. Если мы хотим, чтобы Интерпол задерживал наших разыскиваемых, мы не можем первыми поступать как-то иначе», – считает глава ГПУ.

Кроме того, он добавил, что выдача обвиняемых в преступлениях из Украины в Россию и наоборот не является чем-то экстраординарным: по данным генерального прокурора, несмотря на аннексию Крыма и военное противостояние на Востоке, каждый год из одной страны в другую выдают около ста человек.

17 сентября под ГПУ протестовали против выдачи в Россию этнического ингуша Тимура Тумгоева.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявляли, что Тимура Тумгоева выдали российским спецслужбам оправдано и в соответствии с законодательством.

Зато правозащитники утверждают, что Тумгоева выдали России тайно и с нарушениями закона, который запрещает выдачу человека в страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность.

31-летний Тимур Тумгоев родом из Пригородного района Северной Осетии (до депортации ингушей 1944 года – территория Ингушской ССР).

В Харьков Тумгоев прилетел из Стамбула в июне 2016 года. Поскольку его разыскивала ФСБ через Интерпол, украинские пограничники его задержали, суд арестовал сначала на сорок суток, а впоследствии взял его под экстрадиционный арест на время, пока шла проверка документов, предоставленных ФСБ.

По словам руководителя добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевского, Тумгоев воевал на Донбассе на стороне Украины.

Тимура Тумгоева выдали российским спецслужбам ночью 12 сентября.

Напомним, в 2015 году Конституционный суд (КС) РФ постановил, что Россия остается под юрисдикцией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), однако не обязана исполнять его решения. То есть Россия может не выполнять решения ЕСПЧ в случае, если они противоречат Конституции РФ.

Отметим также, что в России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если "нынешняя линия суда, в результате которой появляются антироссийские решения, не будет скорректирована".