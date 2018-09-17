20 сентября Рада рассмотрит отмену депутатской неприкосновенности - Парубий

Также парламент должен рассмотреть вопрос изменения названий двух областей.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что 20 сентября парламент должен продолжить рассмотрение вопросов об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил, что ранее ВР направила в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

"Комитет дал постановление, в котором он определил порядок рассмотрения этих представлений, после Конституционного суда. Я считаю, что мы можем в четверг рассмотреть и этот вопрос изменений в Конституцию - принятие постановления профильного комитета", - сказал Парубий.

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Кроме того, отметил он, необходимо переименовать две области - Кировоградскую и Днепропетровскую.

"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и осуществил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области", - отметил спикер и добавил, что этот процесс также может начаться 20 сентября.

Также он подчеркнул, что сейчас продолжаются дискуссии о внесении изменений в Конституцию о фермерском хозяйстве. Парубий призвал все фракции высказать свои позиции по этому вопросу.

В то же время спикер подчеркнул необходимость утвердить повестку дня сессии, поскольку вопрос о внесении изменений в Конституцию имеет во время рассмотрения формулировку о включении его в повестку дня сессии, а для этого она должна быть уже утверждена.