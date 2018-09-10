Боевики из гранатометов били по позициям украинских защитников в районе Крымского и Золотого

Потерь среди украинских бойцов на протяжении текущих суток нет.

На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, днем боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Шумы и Павлополь. Кроме того, утром террористы применили по защитникам Крымского вооружение БМП, а во второй половине дня обстреляли позиции Объединенных сил в районе Луганского из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил на протяжении текущих суток не допущено.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе боевики из БМП обстреляли один из опорных пунктов украинских военных.