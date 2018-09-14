Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и продолжение давления на Россию

Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинских территорий.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинских территорий.

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"Петр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте "Северного потока-2".

"Обсудил с Петром Порошенко наши совместные усилия по обеспечению мира в Украине и продолжение давления на Россию по реализации Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Сложные обстоятельства, но мы тесно сотрудничаем", - написал Волкер на странице в Twitter после встречи.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер на этой неделе находится с визитом в Украине.

Как сообщал УНИАН, Волкер считает, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время. По его убеждению, РФ и руководимые ею силы на Донбассе хотят скрыть созданную ими гуманитарную и экономическую катастрофу.