Волкер: РФ при желании может прекратить боевые действия на Донбассе в любое время

Спецпредставитель США подчеркнул, что важно восстановить контроль Украины над оккупированной частью украинско-российской границы на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.

Об этом дипломат написал в Twitter.

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"Россия и ее силы препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы помешать миру увидеть то, как она поддерживает и затягивает боевые действия. Россия может прекратить боевые действия в любое время и обеспечить мир в Украине. Контроль над международной границей имеет важное значение", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Волкер заявил, что Российская Федерация и управляемые ею силы на Донбассе хотят скрыть созданную ими гуманитарную и экономическую катастрофу на востоке Украины.