В Малайзии из-за наводнения эвакуированы 90 тысяч человек

За минувшую ночь свои дома были вынуждены покинуть более 10 тыс. жителей северных и восточных штатов страны, передает ТАСС.

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Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Келантан, где во временные центры эвакуированы около 32,3 тыс. человек. Подтоплены несколько районов столицы штата города Кота-Бару, в нем парализовано движение автотранспорта. Уровень воды в крупных реках там превышает предельно допустимый на 10 м и продолжает расти.

В соседнем штате Тренгану эвакуированы около 29 тыс. человек, еще около 24,3 тыс. покинули свои дома в штате Паханг. "Наибольшее число пострадавших отмечается в столице Паханга городе Куантан, где за минувшую ночь в 44 эвакуационных центра доставлены более 10 тыс. человек", - сообщил представитель полиции штата.

Усугубляется ситуация и в двух других северных штатах - Перак и Перлис. Там дома покинули более 4,5 тыс. жителей.

В ряде районов страны приостановлено железнодорожное сообщение, которое может быть восстановлено не ранее пятницы.

Жертвами стихийного бедствия стали 4 человека, включая одного ребенка.

К ликвидации последствий наводнения власти привлекают не только сотрудников спасательных служб, но и личный состав правоохранительных органов. Правящая в стране партия - Объединенная малайская национальная организация - предложила отменить празднование Нового года в связи с тяжелой ситуацией в стране.