Политолог раскритиковал разрешение голосовать жителям ОРДЛО: это "московское изобретение" и возвращение "каруселей"

Эксперт считает, что постановление на первый взгляд является демократическим, но это раздолье для админресурса.

Постановление Центральной избирательной комиссии, которое предоставляет возможность голосовать на выборах зарегистрированным на неподконтрольных территориях Донбасса избирателям, можно сравнить с кремлевской технологией "мобильного и удобного избирателя".

Такое мнение высказал политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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"С одной стороны, это супердемократия, но какое поле для административного ресурса ... Это чисто московское изобретение, и это называется - опыт мобильного избирателя. Он позволяет на самом деле фальсифицировать большое количество результатов, так как заранее готовятся списки в нескольких городах, и человек спокойно приходит и показывает свой паспорт. У нас их много. Это где-то около 300 тыс. избирателей точно. Вы представляете, что можно натворить, если вы можете голосовать, как минимум, в двух областях? ... То есть, с одной стороны, мы как бы видим расширение демократии и хотим, чтобы люди, которые сохранили связь с Украиной и остались в Украине, имели право голосовать, а с другой стороны, - мы попадаем под эту знаменитую московскую технологию мобильного и очень удобного избирателя, которую можно использовать как хотите. Так что у меня очень двоякое отношение к этому нововведению ... Кремль в свое время придумал это для управления российскими выборами. Их прямо так и называют - мобильные избиратели. Раньше это называлось карусель", - сказал эксперт.

По мнению Небоженко, Центризбирком до выборов останется в нынешнем составе.

"Это изобретение (постановление ЦИК - УНИАН) говорит только о том, что ЦИК не будет меняться, и президент, Администрация президента сделают все, чтобы ЦИК осталась в прежнем составе, потому что кто-то же должен воспользоваться паспортами донецких избирателей. Вот такая печаль. С одной стороны - демократия, а с другой - манипулирование демократией", - отметил Небоженко.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Согласно постановлению ЦИК, избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются президентом Украины в порядке, предусмотренном законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.