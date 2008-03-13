Томенко написал пять ”конституционных аксиом” для Ющенко

Народный депутат, представитель фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что текст изменений к Конституции должны готовить специалисты, которые не имеют политического интереса, исходя из настроений украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время лекции участникам программы “Помощник председателя Комитета Верховной Рады Украины 2007-2008”, которая была посвящена перспективам развития конституционного процесса в Украине.

Анализируя нынешний конституционный процесс, депутат, в частности, отметил, что для корректного ведения конституционной дискуссии и для того, чтобы ее следствием стало внесение легитимных изменений в Основной Закон Украины, по его мнению, нужно исходить из нескольких “своеобразных конституционных аксиом”.

Первая, по мнению Н.ТОМЕНКО, заключается в том, что Конституция должна стать Основным Законом для всех граждан: ее должны уважать и соблюдать как рядовые граждане, так и высшие должностные лица, в частности и Президент.

Второй “конституционной аксиомой” депутат считает то, что единственно правильное и законное внесение изменений в Конституцию Украины возможно лишь путем, предусмотренным действующими нормами Основного Закона.

В-третьих, Н.ТОМЕНКО считает, что оптимальную Конституцию можно принять на референдуме после тщательного анализа специалистов и ее утверждения конституционным большинством ВР. “Это означает, что на референдуме можно утверждать те изменения к Конституции, которые прошли экспертную, научную оценку и согласование по меньшей мере 300 народных депутатов в парламенте. Только после этого конституционные изменения можно выносить на утверждение народа. Именно такой референдум будет референдумом объединения страны, а не раскола”, - отметил он.

Также депутат убежден, что конституционные проблемы должны определяться не Секретариатом Президента или Верховной Радой Украины, а обществом. “Сначала нужно спросить у общества, какие нормы Основного Закона требуют изменений, а затем уже их изменять. Выяснение мнения общества может состояться либо в форме консультативного опроса, либо в форме серьезного социологического исследования. Но Конституцию нельзя принимать под какую-то структуру власти, ее нужно принимать, исходя из настроений украинского общества”, - отметил Н.ТОМЕНКО. Обеспечение приоритета “настроений общества” при принятии Конституции, по мнению депутата, является четвертой “конституционной аксиомой”.

Последнее, на что обращает внимание Н.ТОМЕНКО, это то, что текст изменений к Конституции должны готовить специалисты, которые не преследуют своих интересов в политике. “Для того, чтобы написать окончательную версию Конституции Украины, исходя из настроений общества, нужно избежать прежде всего конфликта интересов. Депутаты Верховной Рады, которые представляют конкретные политические силы, или работники Секретариата Президента имеют прямой конфликт интересов. Следовательно, текст изменений к Конституции, должны готовить не политики, а специалисты – ученые и эксперты, – исходя из настроений общества”, - отметил он.

“Только с учетом этих пяти принципов, можно будет говорить, что изменения к Конституции Украины, как это и предусмотрено Основным Законом, начинают свое рассмотрение в Верховной Раде при серьезном общественном обсуждении. А на всеукраинском референдуме, согласно с разделом XІІІ действующей Конституции Украины, можно будет утвердить изменения, которые уже получили статус правовой и политической легитимности”, - считает Н.ТОМЕНКО.