В Минске собирается на заседание контактная группа по урегулированию Донбасса

12:54, 24 декабря 2014
Политика
0

Переговоры, целью которых является прекращение конфликта между украинскими правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, восстанавливаются 24 декабря в Минске.

В Минске возобновятся переговоры

В обсуждении четырех блоков вопросов должны принять участие представители Украины, России, пророссийских сепаратистов и ОБСЕ, пишет Радио Свобода.

Как сообщила представительница ОБСЕ Хайди Тальявини, на встрече пойдет речь о прекращении огня всеми сторонами, отвод тяжелой техники, обмен пленных «всех на всех», доставке гуманитарных грузов на подконтрольные боевикам территории.

Читайте такжеТальявини останется представителем ОБСЕ в контактной группе по ДонбассуОжидается, что вторая встреча состоится 26 декабря.

После двух раундов минских консультаций в сентябре было заключено соглашение о перемирии, которое, впрочем, поднималась сотни раз, вследствие этих нарушений погибли более тысячи человек. Только в декабре интенсивность боевых действий на востоке Украины утихла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter