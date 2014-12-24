В Минске собирается на заседание контактная группа по урегулированию Донбасса

В обсуждении четырех блоков вопросов должны принять участие представители Украины, России, пророссийских сепаратистов и ОБСЕ, пишет Радио Свобода.

Как сообщила представительница ОБСЕ Хайди Тальявини, на встрече пойдет речь о прекращении огня всеми сторонами, отвод тяжелой техники, обмен пленных «всех на всех», доставке гуманитарных грузов на подконтрольные боевикам территории.

Читайте такжеТальявини останется представителем ОБСЕ в контактной группе по ДонбассуОжидается, что вторая встреча состоится 26 декабря.

После двух раундов минских консультаций в сентябре было заключено соглашение о перемирии, которое, впрочем, поднималась сотни раз, вследствие этих нарушений погибли более тысячи человек. Только в декабре интенсивность боевых действий на востоке Украины утихла.