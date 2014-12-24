Под Мариуполем боевики массированно обстреляли военных из гранатометов и минометов

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Сегодня в 8.00 произошел обстрел позиций сил АТО, которые расположены в северо-восточном направлении от Мариуполя. Огонь велся на протяжении 17 минут с большого расстояния из минометов, гранатометов и стрелкового оружия», - отмечает штаб обороны города.

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«Вчера вечером было совершено 4 обстрела позиций сил АТО. 16.55 и 17.55 обстрел из стрелкового оружия позиций в районе н.п. Чермалык. Обстрел был явно провокационного характера. 21.00 обстрел из стрелкового оружия позиций, дислоцирующихся а районе н.п. Пищевик», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во всех случаях никто не пострадал. Ответный огонь не открывался. Силами АТО полностью соблюдается «режим тишины».