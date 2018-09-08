МИД: соглашения с РФ по Азову и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины

В МИД Украины заявляют, что трибунал ООН больше года будет выносить решение относительно юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка.

Все остальные суверенных прав остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву. То есть "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря никогда как такового не было.

Отмечается, что Россия вроде бы добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации" или "внутренними водами двух государств".

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву - от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы – в части акватории Азова Киев говорит в деле против Москвы.

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Отмечается, что Международный трибунал ООН по морскому праву более год будет выносить решение относительно правовых оснований рассматривать иск Украины к России за нарушение ею Конвенции по морскому праву по существу.

Они напомнили, что Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ, а в августе этого года арбитраж решил разделить процесс на две составляющие — юрисдикционную и по сути.

«В соответствии со стандартным правилом процедуры, РФ еще в мае подала свои возражения по юрисдикции и, конечно же, один из пунктов в возражениях - Азовское море и Керченский пролив имеют статус внутренних вод, а посему арбитры не имеют юрисдикции решать дела о нарушении украинских прав со стороны России», - отметили Зеркаль и Качка.

Они убеждены, что для ответа на вопрос, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иск Украины, «арбитры тщательно будут изучить природу наших двусторонних договоров».

«Правовые позиции арбитра по этому вопросу будут лучшим показателем для того, как в дальнейшем развивать правовые отношения с РФ о статусе Азова и Керченского пролива. Решение о юрисдикции можно ожидать в пределах 12-15 месяцев», - сообщили Зеркаль и Качка.

Они убеждены, что РФ не отказалась от своей позиции.

«Даже формально - возражения против юрисдикции трибунала по морскому праву означает одно: по мнению России, нет другого пути, кроме как политические договоренности на правах сильного», - говорится в статье.

Авторы публикации подчеркивают, что украинская сторона должна «тщательно готовить позицию по юрисдикции и защищать интересы Украины всеми правомерными способами».

«Правомерность нашей позиции позволяет говорить о предоставлении поддержки нашим Вооруженным силам, об усилении дипломатического и санкционного давления против России», - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.